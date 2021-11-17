Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает БЕЛТА.



Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.



"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 26 мая 2021 года приняла решение запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 г.

Впоследствии запрет был продлен до 1 ноября.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина не будет закупать электроэнергию у производителей России и Беларуси.

6 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.