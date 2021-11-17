Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября
С 18 ноября Беларусь не будет поставлять в Украину элетроэнергию
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает БЕЛТА.
Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.
"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщили в пресс-службе.
- Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 26 мая 2021 года приняла решение запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 г.
- Впоследствии запрет был продлен до 1 ноября.
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина не будет закупать электроэнергию у производителей России и Беларуси.
- 6 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.8Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное