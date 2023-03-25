Беларусь позорно пропустила 5 голов и проиграла Швейцарии в отборе на Евро-2024
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Беларуси проиграла Швейцарии со счетом 0:5
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч провели на нейтральной территории в Сербии, но номинальным хозяином была Беларусь. Швейцария забила белорусам 5 голов: хет-триком отличился Ренато Штеффен, еще по голу забили Гранит Джака и Зеки Амдуни.
В группе I за выход на Евро-2024 также соревнуются Косово, Израиль, Румыния и Андорра.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
Беларусь – Швейцария 0:5
Голы: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуни, 65
- 25 марта в 1 туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр.
- В другом матче сборная Армении, которую возглавляет Александр Петраков, уступила Турции.
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