Беларусь позорно пропустила 5 голов и проиграла Швейцарии в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч провели на нейтральной территории в Сербии, но номинальным хозяином была Беларусь. Швейцария забила белорусам 5 голов: хет-триком отличился Ренато Штеффен, еще по голу забили Гранит Джака и Зеки Амдуни.

В группе I за выход на Евро-2024 также соревнуются Косово, Израиль, Румыния и Андорра.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

25 марта

Беларусь – Швейцария 0:5

Голы: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуни, 65