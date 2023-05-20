Беларусь поставила противотанковые "зубы дракона" в 20 км от границы с Украиной
В 20 км от белорусско-украинской границы появилась новая линия бетонных противотанковых укреплений "зубы дракона"
Видео распространила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
В Гаюне отметили, что белорусские пропагандисты ранее отрицали информацию о "зубах дракона".
Линия бетонных противотанковых укреплений "зубы дракона" расположена с обеих сторон трассы М8/Е95 в районе села Калинина - в 20 км от границы с Украиной.
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