Беларусь поставила противотанковые "зубы дракона" в 20 км от границы с Украиной

Видео распространила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

В Гаюне отметили, что белорусские пропагандисты ранее отрицали информацию о "зубах дракона".

Линия бетонных противотанковых укреплений "зубы дракона" расположена с обеих сторон трассы М8/Е95 в районе села Калинина - в 20 км от границы с Украиной.