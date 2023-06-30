Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .

Там отметили, что министерство обороны Беларуси сообщило о выводе дивизиона ЗРК С-400 на боевое дежурство. Но в ведомстве не сообщили, где именно он размещен.

"Гаюн" установил местонахождение дивизиона.

"Комплект ЗРК С-400, полученный из РФ, находится на территории 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады, расположенного в окрестностях села Дуброво (Смолевичский район, Минская область)", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

РФ позиционирует ЗРК С-400 как комплекс для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. оккупанты утверждают, что каждая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь получила "искандеры", способные использовать ядерный заряд.

Читайте также: Российские ракеты С-400 представляют значительную угрозу для гражданских. Колонка Сергея Згурца