Беларусь поставила на боевое дежурство дивизион ЗРК С-400: "Гаюн" установил его местонахождение
Дивизион ЗРК С-400, полученный Беларусью от России, заступил на боевое дежурство. Он расположен в 245 км от границы с Украиной
Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .
Там отметили, что министерство обороны Беларуси сообщило о выводе дивизиона ЗРК С-400 на боевое дежурство. Но в ведомстве не сообщили, где именно он размещен.
"Гаюн" установил местонахождение дивизиона.
"Комплект ЗРК С-400, полученный из РФ, находится на территории 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады, расположенного в окрестностях села Дуброво (Смолевичский район, Минская область)", - говорится в сообщении мониторинговой группы.
РФ позиционирует ЗРК С-400 как комплекс для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. оккупанты утверждают, что каждая система обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.
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