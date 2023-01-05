Беларусь получила от России новую партию бронетранспортеров, - Беларуски Гаюн
Россия передала вооруженным силам Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" .
Сегодня в сторону Бреста двигался эшелон с 34 единицами техники. "Беларуски Гаюн" предполагает, что новые БТР-82А получит на вооружение 38 отдельная десантно-штурмовая бригада. Впоследствии эту информацию подтвердило минобороны Беларуси.
Так БТР-82А должны заменить БТР-80, ныне эксплуатирующие 38 едшбр. Также ранее на вооружение одного из батальонов бригады поступали в БТР-70МБ1.
Это уже третий батальонный комплект БТР-82А, на вооружение получаемый Беларусью. Первая партия этих бронетранспортеров прибыла в страну в сентябре 2021 года. Ее передали на вооружение 339 отдельного механизированного батальона 120 механизированных бригад, а также в учебные центры. Вторая партия прибыла уже в декабре 2021 года и была передана 202 механизированному батальону 6 механизированной бригады.
Также "Беларуски Гаюн" отмечает, что помимо БТР-82А на вооружение вооруженных сил Беларуси передали бронированные медицинские и ремонтно-эвакуационные машины на базе БТР-80.
- 2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.
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