Беларусь покинула 3 российских МиГ-31К, — Белорусский Гаюн

Об этом пишет мониторинговая группа Белорусский Гаюн .

Отмечается, что эти МиГ-31К находились в Беларуси с 13 декабря 2022 года, на тот момент это было уже вторым изменением такого типа самолетов. Ранее три МИГа прилетали 16 октября 2022 года и пробыли в Беларуси 46 дней.

"Таким образом, в этот раз МиГ-31К ПКС РФ пробыли в Беларуси 113 дней и за это время совершили 39 вылетов", - говорится в сообщении.

Эти борта имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445 и RF-95194.