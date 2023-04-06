Беларусь покинула 3 российских МиГ-31К, — Белорусский Гаюн
В четверг, 6 апреля, три российских самолета МиГ-31К покинули Беларусь. Также из страны улетели два истребителя Су-30 ПКС РФ, которые дислоцировались на аэродроме в Барановичах
Об этом пишет мониторинговая группа Белорусский Гаюн .
Отмечается, что эти МиГ-31К находились в Беларуси с 13 декабря 2022 года, на тот момент это было уже вторым изменением такого типа самолетов. Ранее три МИГа прилетали 16 октября 2022 года и пробыли в Беларуси 46 дней.
"Таким образом, в этот раз МиГ-31К ПКС РФ пробыли в Беларуси 113 дней и за это время совершили 39 вылетов", - говорится в сообщении.
Эти борта имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445 и RF-95194.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал , что Россия намерена после проведения учений перебросить из Беларуси на Донбасс 2 тысячи военных.
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