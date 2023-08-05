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Беларусь покинула 10 российских боевых вертолетов, остался один, - Белорусский Гаюн

5 августа, 2023 суббота
11:21
Война с Россией

В субботу, 5 августа, с территории Белоруссии вылетели десять российских военных вертолетов. Большинство из них находились в стране более полугода

Об этом сообщает мониторинговый тг-канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что в 8:15 - 8:20 с аэродрома "Мачулищи" взлетели десять вертолетов ВКС РФ:

  • 4 единицы – Ми-8 ВКС РФ;
  • 6 единиц – Ми-24 ВКС РФ.

Вертолеты были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем они пересекли. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

По данным мониторинговой группы, военные вертолеты провели в Беларуси 209 дней – с 8 января 2023 года. Раньше было 11 вертолетов, сейчас остался один.

  • Напомним, что 3 августа из Санкт-Петербурга в военный аэродром в Беларуси снова прилетел бизнес-джет финансиста ПВК Вагнера Евгения Пригожина.
Украина
Россия
Белорусь
російська армія
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