Об этом сообщает мониторинговый тг-канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, что в 8:15 - 8:20 с аэродрома "Мачулищи" взлетели десять вертолетов ВКС РФ:

4 единицы – Ми-8 ВКС РФ;

6 единиц – Ми-24 ВКС РФ.

Вертолеты были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем они пересекли. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

По данным мониторинговой группы, военные вертолеты провели в Беларуси 209 дней – с 8 января 2023 года. Раньше было 11 вертолетов, сейчас остался один.