Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Репрессивный аппарат белорусского КГБ планирует мобилизацию с помощью смс", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения могут призывать граждан страны как в случае объявления мобилизации, так и на мероприятия по мобилизационной подготовке.

Так, операторы связи будут обязаны осуществлять смс-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ.

Кроме того, по запросу военкоматов или спецслужб белорусским операторам придется в течение недели предоставить сведения о номерах граждан, состоящих на военном учете или обязанных на нем состоять