Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку
Власти Беларуси планируют осуществлять уведомление граждан о необходимости явки в военный комиссариат посредством сообщения на телефон
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Репрессивный аппарат белорусского КГБ планирует мобилизацию с помощью смс", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения могут призывать граждан страны как в случае объявления мобилизации, так и на мероприятия по мобилизационной подготовке.
Так, операторы связи будут обязаны осуществлять смс-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ.
Кроме того, по запросу военкоматов или спецслужб белорусским операторам придется в течение недели предоставить сведения о номерах граждан, состоящих на военном учете или обязанных на нем состоять
- В преддверии оккупационных спецназовцев из Росгвардии провели учения по подавлению бунтов на территории России и Беларуси.
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