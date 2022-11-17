Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"Власти Беларуси ищут возможность отладки на территории страны производства составных деталей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на закрытый цикл производства боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также правительство страны изучает возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих.

В этой связи 20-23 ноября запланирован визит беларуской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до покраски снарядов и тары, используемой для упаковки.

30 августа стало известно, что Иран тайно поставляет России ударные беспилотники, которые используют в войне против Украины. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощь России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их нам".

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