Беларусь планирует построить собственные портовые мощности в РФ
Премьер-министр Беларуси заявил, что они построят собственные портовые мощности на северо-западе России для экспорта белорусской продукции
Об этом информируют на сайте новостного агентства Xinhua со ссылкой на премьер-министра Беларуси Романа Головченко.
Портовые мощности, которые Беларусь планирует построить на северо-западе РФ, будут использовать для перевалки грузов - минеральных удобрений, леса, рулонных грузов, контейнеров, сказал Главченко.
После встречи с президентом Беларуси Лукашенко – премьер-министр заявил, что портовая инфраструктура заработает до конца этого года.
Беларусь сотрудничает с девятью русскими портами в разных морях. Чиновники отмечают, что у них хорошие шансы создать собственную портовую инфраструктуру в России.
"Российская Федерация открыла нам дверь на всех уровнях", – заявил Головченко.
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