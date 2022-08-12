Об этом информируют на сайте новостного агентства Xinhua со ссылкой на премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Портовые мощности, которые Беларусь планирует построить на северо-западе РФ, будут использовать для перевалки грузов - минеральных удобрений, леса, рулонных грузов, контейнеров, сказал Главченко.

После встречи с президентом Беларуси Лукашенко – премьер-министр заявил, что портовая инфраструктура заработает до конца этого года.

Беларусь сотрудничает с девятью русскими портами в разных морях. Чиновники отмечают, что у них хорошие шансы создать собственную портовую инфраструктуру в России.

"Российская Федерация открыла нам дверь на всех уровнях", – заявил Головченко.

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета.

31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина немедленно разорвет дипломатические отношения с Минском, если белорусская армия перейдет границу.

9 августа в Минске прошло заседание Кабмина, на котором обсуждали деятельность экономики в условиях санкций.

В тот же день США ввели санкции против сотни топ-чиновников Беларуси, причастных к подрыву демократии в республике

В конце июня лидер белорусской оппозиции призвала президента Украины учитывать вклад белорусов в борьбу против российского агрессора и способствовать единству украинского и белорусского народов.

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