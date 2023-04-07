Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн

Об этом пишет мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По информации источника, в ночь с 5 на 6 апреля на железнодорожную станцию "Гудогай" в 9 км от границы с Литвой прибыл эшелон с не менее 20 единицами техники ВС Беларуси.

Белорусы перебросили на границу с Литвой 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.