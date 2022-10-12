Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72, - Генштаб ВСУ
Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в войне России против Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Лукашенко заявляет о готовности Республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.
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