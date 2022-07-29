Беларусь отозвала посла в Британии, обвинив Лондон в "недружественных шагах"
Минск отозвал своего посла в Великобритании из-за "недружественных шагов" Лондона и снижает уровень дипломатического представительства в стране
Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.
"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог", – заявил Глаз.
При этом, по его словам, снижение уровня дипотношений к временному поверенному по делам не означает закрытие каналов коммуникации с Лондоном.
- Украинский дипломат Роман Бессмертный заявил , что поскольку именно с территории Беларуси началось наступление РФ, Украина уже находится в состоянии войны с Беларусью. Дипломат добавил, что вторым фактом является участие войск Беларуси в операциях, проводимых вооруженными силами РФ против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное