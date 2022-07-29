Беларусь отозвала посла в Британии, обвинив Лондон в "недружественных шагах"

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

"Введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, безосновательный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог", – заявил Глаз.

При этом, по его словам, снижение уровня дипотношений к временному поверенному по делам не означает закрытие каналов коммуникации с Лондоном.

Украинский дипломат Роман Бессмертный заявил , что поскольку именно с территории Беларуси началось наступление РФ, Украина уже находится в состоянии войны с Беларусью. Дипломат добавил, что вторым фактом является участие войск Беларуси в операциях, проводимых вооруженными силами РФ против Украины.

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