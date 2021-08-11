Беларусь отказалась принять первого за 13 лет посла США
Власти Беларуси отозвали согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске
Об этом сообщает БелТА .
МИД Беларуси предложило до 1 сентября США сократить число сотрудников посольства до 5 человек.
"Для американской стороны реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доказана сегодня в МИД во время встречи с временным поверенным", - заявил пресс-секретарь Анатолий Глаз.
Он добавил, что на фоне санкций, "мы оставляем за собой право принять дополнительные меры в ответ"
"Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло", - подытожил Глаз.
В марте 2008 года после введения США санкций в отношении концерна "Белнефтехим" за нарушения прав человека в Беларуси, посла в США Михаил Хвостова отозвали для консультаций, а Минск покинула посол США Карен Стюарт. С тех пор посольство в Беларуси возглавляют временные поверенные.
- 9 августа, через год после проведения непризнанных коллективным Западом выборов президента в республике Беларусь, США и Канада наложили новые санкции на режим.
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