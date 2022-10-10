Об этом Коваленко сказал в эфире с Сергеем Згурцом.

"Россия именно из Беларуси постоянно вывозит боеприпасы из складов и центров хранения. Следовательно, это о многом говорит: только за август вывезли более 12 тысяч тонн боеприпасов. И продолжают сейчас вывозить артиллерию, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, вывозят снятые с хранения танки Т" -72", - подчеркнул он.

Таким образом, по мнению Коваленко, это демонстрирует, что Белоруссия отдает собственное оружие, а не готовится к вторжению.

"Ведь когда ты готовишься к вторжению, разве ты будешь отдавать свои боеприпасы и технику по сохранению", - добавил военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления".

Кроме того, он считает, что Москва не сможет заставить Лукашенко предоставить российским генералам свою армию в распоряжение и начать второй фронт.

9 октября политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Горбач выразил мнение, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет держать паузу до последнего момента, а когда почувствует, что Россия окончательно проиграет , то начнет подавать сигналы Украины о желании перейти на ее сторону. По его мнению, единственный способ выжить Лукашенко в будущем – вступить в войну, но не на стороне Путина против Украины, а на стороне Украины против Путина.

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