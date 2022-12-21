Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной

Об этом 21 декабря сообщило местное издание "Белта" со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В пределах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд и вход.

Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины. С этих районов начиналось и российское наступление на Киев в феврале.

Согласно решению совета министров страны приблизиться к границе могут только те, кто рядом проживает или работает.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных. В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина 19 декабря.

Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу. После этого американские аналитики заявили , что самопровозглашенный президент Беларуси, вероятно, во время встречи в Минске отказал российскому диктатору пойти на дальнейшие интеграционные уступки.

20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной . А командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.

Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Еспресо сказал , что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничье остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы, а граница максимально усилена.

Однако появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала перекидывание на юг Беларуси техники, ранее привезенной на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

В комментарии Еспресо 21 декабря аналитик Defense Express Сергей Згурец пояснил , что повторное наступление российской армии с территории Беларуси будет малоэффективным, поскольку РФ упустила возможность использовать эффект неожиданности.

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