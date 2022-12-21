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Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной

21 декабря, 2022 среда
10:28
Мир

В Республике Беларусь ограничили доступ к трем районам Гомельской области, граничащим с Киевщиной и Черниговщиной

Об этом 21 декабря сообщило местное издание "Белта" со ссылкой на постановление, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

В пределах приграничной полосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области ввели временное ограничение на въезд и вход.

Именно они граничат с Киевской и Черниговской областями Украины. С этих районов начиналось и российское наступление на Киев в феврале.

Согласно решению совета министров страны приблизиться к границе могут только те, кто рядом проживает или работает.

  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов на Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессор готовит около 200 тыс. новых военных. В свою очередь американские аналитики оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина 19 декабря.
  • Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с беларусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу. После этого американские аналитики заявили , что самопровозглашенный президент Беларуси, вероятно, во время встречи в Минске отказал российскому диктатору пойти на дальнейшие интеграционные уступки.
  • 20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что военные Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной . А командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул , что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет.
  • Впоследствии пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Еспресо сказал , что ситуация по линии границы с Беларусью и в пограничье остается контролируемой - не зафиксировано перемещение или резкое увеличение военной техники или живой силы, а граница максимально усилена.
  • Однако появилась информация от Беларусского Гаюна, что Россия начала перекидывание на юг Беларуси техники, ранее привезенной на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с беларусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что рядом с беларусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.
  • В комментарии Еспресо 21 декабря аналитик Defense Express Сергей Згурец пояснил , что повторное наступление российской армии с территории Беларуси будет малоэффективным, поскольку РФ упустила возможность использовать эффект неожиданности.

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Белорусь
Киевщина
Черниговщина
война с Россией
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