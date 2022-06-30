Беларусь объявила безвиз для граждан Польши
Беларусь разрешила безвизовый въезд гражданам Польши, который будет действовать с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно
Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
"В целях поддержки добрососедских отношений главой государства было принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши", – говорится в сообщении.
Также на сайте белорусских пограничников сообщают, что пересекать границу можно хоть ежедневно, однако количество пребывания в Беларуси по "безвизу" для граждан Польши не должно превышать 90 дней. ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса белорусы не потребуют. А вот зарегистрироваться в органах власти в 10-дневный срок обязательно.
- Напомним, у Лукашенко объявили о "безвизе" с поляками 30 июня – в день, когда Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Строительство стены началось 25 января – после прошлогоднего миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. Стоимость защитных сооружений превысила $350 млн.
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