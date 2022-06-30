Беларусь объявила безвиз для граждан Польши

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

"В целях поддержки добрососедских отношений главой государства было принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши", – говорится в сообщении.

Также на сайте белорусских пограничников сообщают, что пересекать границу можно хоть ежедневно, однако количество пребывания в Беларуси по "безвизу" для граждан Польши не должно превышать 90 дней. ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации от коронавируса белорусы не потребуют. А вот зарегистрироваться в органах власти в 10-дневный срок обязательно.

Напомним, у Лукашенко объявили о "безвизе" с поляками 30 июня – в день, когда Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Строительство стены началось 25 января – после прошлогоднего миграционного кризиса на границе между Беларусью и ЕС. Стоимость защитных сооружений превысила $350 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb