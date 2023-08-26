Беларусь обвинила Украину в новой провокации на границе
В субботу, 26 августа, Беларусь заявила о провокации от украинских пограничников
Об этом сообщает провластное информагентство БЕЛТА.
Государственный пограничный комитет Белоруссии жалуется на очередные "провокации" с территории Украины. Якобы в пятницу, 25 августа, на одном из пограничных столбов в Мозырьском районе Гомельской области обнаружили "элементы военной формы одежды"
"По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По этому факту белорусская сторона начала административный процесс", – говорится в сообщении.
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