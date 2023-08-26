Беларусь обвинила Украину в новой провокации на границе

Об этом сообщает провластное информагентство БЕЛТА.

Государственный пограничный комитет Белоруссии жалуется на очередные "провокации" с территории Украины. Якобы в пятницу, 25 августа, на одном из пограничных столбов в Мозырьском районе Гомельской области обнаружили "элементы военной формы одежды"

"По оставленным следам видно, что неизвестный пересек границу со стороны Украины. По этому факту белорусская сторона начала административный процесс", – говорится в сообщении.