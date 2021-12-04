Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства
Пограничный комитет Беларуси заявил, что украинский военный вертолет Ми-8 нарушил границу
Об этом заявил Государственный пограничный комитет Беларуси, сообщает Украинская правда.
Белорусские пограничники заявили, что украинский Ми-8 якобы нарушил государственную границу и залетел на территорию республики на глубину 1 км в районе пункта пропуска "Новая Рудня".
Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения.
"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности", – сказал Демченко.
Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет общая специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.
- Напомним, на украинско-белорусской границе началась операция "Полесье" для защиты границы от мигрантов.
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