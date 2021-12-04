Беларусь обвинила украинских военных в нарушении воздушного пространства

Об этом заявил Государственный пограничный комитет Беларуси, сообщает Украинская правда.

Белорусские пограничники заявили, что украинский Ми-8 якобы нарушил государственную границу и залетел на территорию республики на глубину 1 км в районе пункта пропуска "Новая Рудня".

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности", – сказал Демченко.

Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет общая специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяется авиация и беспилотники, но подчеркнул, что факта пересечения границы с Беларусью не было.