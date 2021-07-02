Беларусь не сообщала ГПСУ о закрытии границы, изменений не наблюдается
Украинские пограничники отреагировали на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границы со своей стороны
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Бойко в эфире программы "Большой вечер Василия Зимы" на Еспресо.TV.
Он ответил на обвинения Лукашенко в "массовой контрабанде оружия".
"У нас ситуация с подобными заявлениями происходит не впервые. Все эти заявления были безосновательными и ГПСУ, и Государственный пограничный комитет Беларуси часто обмениваются данными и когда были аналитические отчеты по 2020 году, белорусская сторона уверяла, что украинская границане является опасным участком для них ", - заявил Бойко.
По его словам, поток оружия контрабандной снизился в 7 раз.
"Ни о каких наращиваниях или угрозах не может идти речь. У нас за сегодняшние сутки не наблюдается изменений. Заявления подобные раздавались, но, что будет на практике, увидим. Официальными заявлениями ГПСУ не сообщали. Никаких сообщений не было. Никаких явных изменений не наблюдается", - подытожил Бойко.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
- В Министерстве иностранных дел отреагировали на приказ самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу с Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное