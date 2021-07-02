Беларусь не сообщала ГПСУ о закрытии границы, изменений не наблюдается

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Бойко в эфире программы "Большой вечер Василия Зимы" на Еспресо.TV.



Он ответил на обвинения Лукашенко в "массовой контрабанде оружия".



"У нас ситуация с подобными заявлениями происходит не впервые. Все эти заявления были безосновательными и ГПСУ, и Государственный пограничный комитет Беларуси часто обмениваются данными и когда были аналитические отчеты по 2020 году, белорусская сторона уверяла, что украинская границане является опасным участком для них ", - заявил Бойко.



По его словам, поток оружия контрабандной снизился в 7 раз.



"Ни о каких наращиваниях или угрозах не может идти речь. У нас за сегодняшние сутки не наблюдается изменений. Заявления подобные раздавались, но, что будет на практике, увидим. Официальными заявлениями ГПСУ не сообщали. Никаких сообщений не было. Никаких явных изменений не наблюдается", - подытожил Бойко.

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