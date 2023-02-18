Беларусь не пропускает польские фуры из Литвы и Латвии. Польша обещает "идентичную реакцию"
С утра субботы, 18 февраля 2023 года, белорусские пограничники не пропускают грузовики из Польши из-за пунктов перехода границы с Литвой и Польшей
Въехать в Беларусь польские фуры могут только через пункт пропуска Кукурики - Козловичи, соединяющий польское Люблинское воеводство и белорусскую Брестскую область. Об этом сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Polska Agencia Prasowa.
"Из-за введенных белорусской стороной ограничений польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами со стороны Литвы и Латвии", - отметила она.
По данным сайта Granica.gov.pl, время ожидания перехода границы в Кукуриках составляет 40 часов.
При этом с белорусской стороны, то есть в Козловичах, как утверждает Государственный пограничный комитет Беларуси, очередь якобы отсутствует.
"Правительство Беларуси сообщило об ограничении польских перевозчиков накануне, 17 февраля. В сообщении отмечалось, что запрет на введение польских грузовиков с территории Литвы и Латвии начнет действовать после официальной публикации постановления. Однако, сегодня документ не появился на веб-сайте (белорусского - ред.) .) Национального юридического интернет-портала", - объясняет ситуацию белорусский оппозиционный канал "Белсат".
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Минск утвердил ограничение в ответ на закрытие поляками пограничного перехода Бобровники – Берестовица, введенного 9 февраля. Днем ранее, 8 февраля, суд в Гродно (Беларусь) приговорил деятеля Союза поляков Беларуси, журналиста Анджея Почобута к 8 годам заключения.
В пятницу, 17 февраля, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский призвал официальный Минск не ограничивать движение польских фур.
"Если власти Беларуси применят заявленные ограничения в отношении польских перевозчиков, реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентичной", - написал Каминский в твиттере.
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