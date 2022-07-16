Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вхождение полноценных ударных группировок с Севера невозможно, ведь белорусская военная машина к этому не готова, а у россиян нет таких резервов, которые они могли бы снять с Восточного фронта и перебросить в Беларусь для попытки повторной атаки на Киев", - отметил Киричевский.

Военный эксперт добавил, что максимальная угроза из Беларуси – вхождение диверсионно-разведывательных групп.

"Недавно была новость, что Беларусь проводит обучение сил Территориальной обороны. Переводя на нормальный язык, это означает ситуацию, когда бы 24 и 25 февраля мы не раздавали всем бойцам ТрО оружие, а еще 2 недели проводили с ними обучение. А российские диверсанты пусть бы гуляли по Киеву. То есть подготовка к войне никакая. С территории Беларуси возможно вхождение диверсантов и именно к такому развитию событий готовятся ВСУ", - отметил Иван Киричевский.

Обучение Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлено как минимум до 23 июля.

16 июля Вооруженные силы Украины показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью.

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