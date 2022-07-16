Беларусь не готова, а у России нет резервов для повторного наступления на Киев, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Беларусь не готова вступить в войну России против Украины, а у страны-агрессорки Российской Федерации пока нет резервов для повторного наступления с белорусской территории на Киев
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Вхождение полноценных ударных группировок с Севера невозможно, ведь белорусская военная машина к этому не готова, а у россиян нет таких резервов, которые они могли бы снять с Восточного фронта и перебросить в Беларусь для попытки повторной атаки на Киев", - отметил Киричевский.
Военный эксперт добавил, что максимальная угроза из Беларуси – вхождение диверсионно-разведывательных групп.
"Недавно была новость, что Беларусь проводит обучение сил Территориальной обороны. Переводя на нормальный язык, это означает ситуацию, когда бы 24 и 25 февраля мы не раздавали всем бойцам ТрО оружие, а еще 2 недели проводили с ними обучение. А российские диверсанты пусть бы гуляли по Киеву. То есть подготовка к войне никакая. С территории Беларуси возможно вхождение диверсантов и именно к такому развитию событий готовятся ВСУ", - отметил Иван Киричевский.
- Обучение Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной продлено как минимум до 23 июля.
- 16 июля Вооруженные силы Украины показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью.
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