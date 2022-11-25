Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"В информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября. Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению", - напоминают в ГУР.

Разведка заверила украинцев, что подобная информация не соответствует действительности, а является российским ИПСО. Цель – спровоцировать Украину перебросить значительную часть военных к границе с РБ, чтобы ослабить наступательный потенциал ВСУ на Востоке и Юге.

Среди целей россиян также показать белорусам якобы намерения Украины атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну.

"Такие сообщения преследуют цель посеять панику среди украинского общества и являются частью враждебных ИПСО. На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного "вторжения" 25-28 ноября, а через несколько часов дата "вторжения" сместилась на 28-29 ноября. Призываем граждан не подвергаться враждебным провокациям и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что ВСУ держат ситуацию под контролем, а на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи "вторжения".

По состоянию на конец октября в Беларуси было до 4 тысяч русских военных.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси

Центр национального сопротивления белорусскому подполью сообщили, что российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных.

Владислав Селезнев, полковник Вооруженных сил Украины отметил, что в ближайшей перспективе учебные центры на территории Беларуси будут использоваться для подготовки личного состава вооруженных сил РФ и не будут направлены на белорусское направление.

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