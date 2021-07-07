Беларусь направила Украине ноту протеста из-за акции у посольства в Киеве
Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за акции протеста у белорусского представительства в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
Как отмечается в заявлении, в ходе протеста у посольства Беларуси "радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины получили травмы".
Сообщается, что в ходе протеста они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны.
"Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию", - говорится в заявлении.
В МИД Беларуси рассматривают такие обстоятельства "как непосредственную угрозу безопасности Посольства Беларуси в Украине и его персонала".
Как ранее сообщали СМИ, сегодня в Киеве возле белорусского посольства сторонники Александра Лукашенко устроили акцию протеста. Неизвестные забрызкали их газом.
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