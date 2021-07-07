Беларусь направила Украине ноту протеста из-за акции у посольства в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Как отмечается в заявлении, в ходе протеста у посольства Беларуси "радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины получили травмы".

Сообщается, что в ходе протеста они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двое участников нападения - граждане Украины - были задержаны.

"Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию", - говорится в заявлении.

В МИД Беларуси рассматривают такие обстоятельства "как непосредственную угрозу безопасности Посольства Беларуси в Украине и его персонала".

Как ранее сообщали СМИ, сегодня в Киеве возле белорусского посольства сторонники Александра Лукашенко устроили акцию протеста. Неизвестные забрызкали их газом.



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