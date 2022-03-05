Беларусь начали массово покидать мужчины, - МВД Украины
В МВД Украины располагают информацией о том, что из Беларуси массово начинают выезжать мужчины
Об этом заявил советник министра Вадим Денисенко в эфире Национального марафона.
"Очень важная новость. В Беларуси, по нашим данным, начался массовый выезд мужчин за границу. В Беларуси, в принципе, мужчины начинают бояться, что Лукашенко может все же начать (отправлять, – ред.) войска в Украину. То есть, в Беларуси начинается паника. И чем больше этой паники будет, тем меньше вероятность того, что Лукашенко, даже теоретически, решится двигаться в сторону Украины", - отметил Денисенко.
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