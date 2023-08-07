Беларусь начала военные учения вблизи границ Литвы и Польши

Об этом говорится в пресс-центре белорусского минобороны.

В частности, речь идет о полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области. Эта местность расположена вблизи границ с Польшей и Литвой и недалеко от Сувальского перешейка - территории, отделяющей страны - члены НАТО от Беларуси и Калининградской области России.

В минобороны Беларуси отметили, что командно-штабное учение проведут с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой. По их словам, военные отработают "вопросы управления подразделениями во время ведения боевых действий".

Кроме того, белорусы будут отрабатывать тактическую медицину, в том числе эвакуацию условно раненых.

"При подготовке активно использовался опыт специальной военной операции, а именно широкое применение беспилотных летательных аппаратов, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", - добавляют в ведомстве.

Обучение вагнеровцев в Беларуси: что известно

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

На следующий день мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили, что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте позором и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Впоследствии стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларуски Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины. В Центре национального сопротивления сообщили, что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера и местными пограничниками.

В министерстве обороны Польши отреагировали на совместные учения наемников ЧВК Вагнера и армии Беларуси вблизи польской границы. Там заявили, что границы страны в безопасности и они готовы к "разным сценариям развития ситуации, которые могут возникнуть в будущем".

22 июня Госпогранслужба Украины фиксировала незначительное увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Они прибывали на учебу.

Также в воскресенье, 6 августа, на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.