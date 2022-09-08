Беларусь начала военные учения "с освобождения территорий, захваченных противником"
В четверг, 8 сентября, Беларусь начала военные учения, продолжительность которых запланирована до 14 сентября
Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.
Учения проходят на Брестском полигоне и на участках Минской и Витебской областей.
Целью мероприятия объявлено обучение руководству вооруженных сил и других формирований Беларуси непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач. Учения призваны отработать:
- боевые действия по освобождению территории, контролируемой противником;
- возобновление контроля за государственной границей в зонах ответственности объединений;
- авиационную поддержку войск;
- силовые меры военного положения, борьба с диверсионными и другими формированиями противника.
- Ранее, 3 сентября, Беларусь подтянула к границам с Украиной реактивные системы "Град" и системы противовоздушной обороны С-300.
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