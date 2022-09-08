Об этом сообщило министерство обороны Белоруссии.

Учения проходят на Брестском полигоне и на участках Минской и Витебской областей.

Целью мероприятия объявлено обучение руководству вооруженных сил и других формирований Беларуси непрерывному управлению силами и средствами при выполнении задач. Учения призваны отработать:

боевые действия по освобождению территории, контролируемой противником;

возобновление контроля за государственной границей в зонах ответственности объединений;

авиационную поддержку войск;

силовые меры военного положения, борьба с диверсионными и другими формированиями противника.

Ранее, 3 сентября, Беларусь подтянула к границам с Украиной реактивные системы "Град" и системы противовоздушной обороны С-300.