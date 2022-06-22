Об этом сообщает Миноборона Беларуси.

Учения начались 22 июня и продлятся до 1 июля 2022 года. В минобороны Беларуси назвали их целью проверку готовности военных комиссариатов выполнять свои задачи.

"Во время проведения учений будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса", - заявили в минобороны Беларуси.

Там добавили, что для создания обстановки приближенной к реальной в учениях также будут участвовать подразделения сил специальных операций.

Белорусское министерство утверждает, что обучение является плановым и проводится ежегодно. В 2021 году они проходили в Могилевской области.

21 июня Минобороны Украины сообщило, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной около 3,5-4 тыс. военных.

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