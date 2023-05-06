Беларусь на границе с Украиной провела ротацию войск

Об этом пишет мониторинговая группа " Белорусский Гаюн ".

Состоялась очередная ротация подразделений 103-й воздушно-десантной бригады, выполняющих задачи по усилению охраны границы с Украиной. " Белорусский Гаюн " отмечает, что указанный вывод можно сделать на основании перемещений военных эшелонов, происходивших за последние дни.

Мониторинговая группа приводит хронологию перемещений:



▪ 28 апреля в Новобелицком районе Гомеля был замечен эшелон с техникой ВС РБ. Эшелон двигался в южном направлении.



▪3 мая на станции Зябровка Гомельского района фиксировалось формирование эшелона с техникой ВС РБ. Всего на станции было замечено более 20 БТР-70МБ1/80103 воздушно-десантной бригады. Технику начинали грузить на железнодорожные платформы. У станции также была замечена пожарная машина.



▪4 мая на станции Орша-Восточная замечен эшелон с техникой ВС РБ. В составе: 5 пассажирских вагонов (около 270 человек), более 20 БТР-70МБ1/80, грузовые автомобили. На технике были отличительные знаки в виде красного квадрата.



▪5 мая, 11:20-11:40, Витебск, пр.Московский . Двигалась колонна военной техники в составе: около 20 БТР-70МБ1/80, 1 МАЗ (тент) и 2 бензовоза.



▪ Утром 5 мая на станции Витебск проходила разгрузка эшелона с военной техникой. Среди техники отмечены грузовые автомобили МАЗ и ЗИЛ-131. Машины находились без регистрационных номеров.



Таким образом, можно констатировать, что с 28 апреля по 5 мая состоялась очередная ротация подразделений 103-й воздушно-десантной бригады, охраняющих границу с Украиной. Предыдущая подобная ротация состоялась в середине февраля 2023 года. В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация. Предыдущие ротации ВС РБ нами фиксировались также в декабре, октябре и июле 2022 года.



Напомним, что подразделения ВС РБ с начала марта 2022 года обеспечивают усиление охраны границы с Украиной.