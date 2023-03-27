Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Никто белорусским военным не даст ядерную кнопку. Их используют в темную, размещая эти боеприпасы на их территории и подвергают большой опасности все белорусское общество. При размещении таких боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые действенные средства по предотвращению , в частности, ядерной угрозе для европейских стран", - отметил он.

Рябых напомнил, что Путин заявил о том, что все оперативное управление будет осуществлять российские военные.

"У них есть вся логистическая база, база управления, хранения и все коды доступа к такому оружию. Белорусам отводится роль статистов в этой позорной игре российского диктатора", - подытожил эксперт.