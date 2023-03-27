Беларусь может стать законной целью для предотвращения ядерной угрозы, - эксперт Defense Express Рябых
При размещении ядерных боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые средства по предотвращению ядерной угрозы
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Никто белорусским военным не даст ядерную кнопку. Их используют в темную, размещая эти боеприпасы на их территории и подвергают большой опасности все белорусское общество. При размещении таких боеприпасов Беларусь является законной целью для того, чтобы на нее были нацелены все необходимые действенные средства по предотвращению , в частности, ядерной угрозе для европейских стран", - отметил он.
Рябых напомнил, что Путин заявил о том, что все оперативное управление будет осуществлять российские военные.
"У них есть вся логистическая база, база управления, хранения и все коды доступа к такому оружию. Белорусам отводится роль статистов в этой позорной игре российского диктатора", - подытожил эксперт.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
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