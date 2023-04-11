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Беларусь может привлечь к войне около 30 тыс. своих военных, - основатель "Белого легиона"

11 апреля, 2023 вторник
14:12
война с Россией

Общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба отметил, что в Беларуси формируется ударная группировка

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Беларуси оперативно тренируются белорусские подразделения. Недавно были учения 103-й десантно-воздушной бригады. В штат бригады добавили еще 500 военных. Не исключаю, что может быть создана ударная группировка исключительно из белорусских военных", - отметил Бульба.

По словам основателя "Белого легиона", белорусская группировка может насчитывать четыре механизированных бригады и три бригады ССО.

"Много людей мобилизуют сейчас. Кроме военной техники, которая сейчас расконсервируется, также привлекается гражданская техника. Беларусь может привлечь четыре механизированных бригады и три бригады ССО. Если оценивать количество людей, то каждая механизированная бригада насчитывает от четырех до пяти тысяч военных. А каждая бригада ССО насчитывает около двух тысяч. Белорусская группировка может насчитывать около 30 тыс., которая может быть вовлечена в войну", - добавил Бульба.

  • По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", на белорусских полигонах уже более 50 недель продолжаются учения вооруженных сил России и Беларуси, сейчас занятия продлили по меньшей мере до 17 апреля.
  • Также сообщалось, что в ночь с 5 на 6 апреля на железнодорожную станцию "Гудогай" в 9 км от границы с Литвой прибыл эшелон с не менее 20 единицами техники ВС Беларуси. Белорусы перебросили на границу с Литвой 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТР, БМП и МТ-ЛБ. Однако армия Литвы не зафиксировала повышенных угроз на границе со страной.
  • В Беларуси предлагают вернуть практику призыва в армию студентов, как делал СССР во время войны в Афганистане





 

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