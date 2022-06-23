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Беларусь может перебросить расконсервированную технику на Донецкое направление, - Генштаб ВСУ

23 июня, 2022 четверг
16:52
война с Россией На фото вражеская военная техника

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга заявил, что расконсервированную технику в Беларуси могут опрокинуть на Донецкое направление

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"В Беларуси расконсервируют технику. Не исключено, что именно эту технику они перекинут на Донецкое направление. Кроме того, на аэродроме Зябровка происходит строительство военной инфраструктуры, что дает основания считать, что эта территория станет местом размещения российской техники и войск", - сказал он. Громов.

На Харьковском направлении рашисты сосредотачивают усилия на недопущении выхода ВСУ в тыл оккупантов, действующий на Славянском направлении. Враг разведывал с воздуха ситуацию вблизи населенных пунктов Байрак и Рубежное.

"На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивают на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. С целью усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении", - добавил бригадный генерал.

В Донецком направлении противник основные силы сосредоточивает на контроле над Северодонецком.

  • 22 июня в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.
  • Тогда же глава Волынской ОВА заверил, что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.
  • Также подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.
  • В этот же день начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Беларусь сейчас не готова к военной атаке на Украину.
  • Напомним, глава Северодонецкой районной военной администрации Власенко рассказал, что по состоянию на 22 июня российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
  • А 21 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили поселок Тошковка Северодонецкого района, вблизи трассы Лисичанск – Первомайск.

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Белорусь
Донетчина
Рубежное
Славянск
Северодонецьк
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