Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

"Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион "Искандеров", - считает "Гаюн"

Известно, что в комплекс входит самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

Минобороны Беларуси сообщило, что белорусские военные уже приступили к полной самостоятельной эксплуатации "Искандер". Военные прошли обучение в России и провели практическую подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военными, проходящими службу по контракту.

По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси, в стране "находится достаточный запас ракет для комплекса, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км". Это означает, что белорусские военные получили модификацию "Искандер-М" (имеющий радиус поражения до 500 км), находящуюся на вооружении Вооруженных сил РФ, а не, например, "Искандер-Е" (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 км) .

На опубликованных видео Минобороны Беларуси замазаны нарукавные знаки военных, эксплуатирующих "Искандеры". "Гаюн" указывает, что, вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".

16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав региональной группировки войск.

По состоянию на 18 января разведка США не нашла подтверждения подготовки наступления российских сил на территорию Украины из Беларуси.

20 января Институт изучения войны предположил, что российское наступление на территорию Украины из Беларуси более вероятным может быть в конце 2023 года.

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