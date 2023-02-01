Беларусь могла получить дивизион "Искандеров", - "Белорусские Гаюн"
Беларусь могла получить один дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В дивизион входят четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
"Судя по опубликованным фото/видео, ВС РБ могли получить один дивизион "Искандеров", - считает "Гаюн"
Известно, что в комплекс входит самоходная пусковая установка, транспортно-зарядная машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
Минобороны Беларуси сообщило, что белорусские военные уже приступили к полной самостоятельной эксплуатации "Искандер". Военные прошли обучение в России и провели практическую подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси. Расчеты укомплектованы исключительно офицерами, прапорщиками и военными, проходящими службу по контракту.
По словам начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси, в стране "находится достаточный запас ракет для комплекса, который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 км". Это означает, что белорусские военные получили модификацию "Искандер-М" (имеющий радиус поражения до 500 км), находящуюся на вооружении Вооруженных сил РФ, а не, например, "Искандер-Е" (экспортный вариант с дальностью поражения до 280 км) .
На опубликованных видео Минобороны Беларуси замазаны нарукавные знаки военных, эксплуатирующих "Искандеры". "Гаюн" указывает, что, вероятнее всего, комплекс поступил на вооружение 465-й ракетной бригады (в/ч 61732, Осиповичский район), на вооружении которой находятся 3 дивизиона советских ТРК "Точка-У".
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