Беларусь исключили из Европейского вещательного союза
В среду, 30 июня, белорусскую государственную Белтелерадиокомпанию (БТРК) исключили из Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU)
Об этом сообщает белорусское "Еврорадио" .
с 1 июля БТРК больше не будет доступа к ряду услуг, доступных для членов EBU. В частности Беларусь не сможет осуществлять:
- обмен новостями и музыкальным контентом;
- юридическая, техническая и исследовательская экспертиза;
- не будет иметь права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных событий;
- службы защиты интересов.
В "Белтелерадиокомпании" после принятия решения заявили, что встретили его "с улыбкой и некоторым удовольствием".
Решение об исключении белорусского вещателя с EBU поздравила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська.
"Мы приветствуем решение Европейского вещательного союза об исключении Белорусского государственного телевидения БТРК. Безудержная жуткая пропаганда режима, транслирует насилие, пытки политических заключенных, разжигание ненависти к людям, требующих демократии, заслужила эту чрезвычайную запрет", - сказала Тихановська.
Европейский вещательный союз является крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией телерадиовещателей. Она организует Евровидение и является распорядителем лицензий на трансляцию ряда европейских и мировых спортивных и культурных событий.
- Напомним, ранее Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства".
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