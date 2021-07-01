Беларусь исключили из Европейского вещательного союза

Об этом сообщает белорусское "Еврорадио" .



с 1 июля БТРК больше не будет доступа к ряду услуг, доступных для членов EBU. В частности Беларусь не сможет осуществлять:

обмен новостями и музыкальным контентом;

юридическая, техническая и исследовательская экспертиза;

не будет иметь права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных событий;

службы защиты интересов.

В "Белтелерадиокомпании" после принятия решения заявили, что встретили его "с улыбкой и некоторым удовольствием".



Решение об исключении белорусского вещателя с EBU поздравила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська.



"Мы приветствуем решение Европейского вещательного союза об исключении Белорусского государственного телевидения БТРК. Безудержная жуткая пропаганда режима, транслирует насилие, пытки политических заключенных, разжигание ненависти к людям, требующих демократии, заслужила эту чрезвычайную запрет", - сказала Тихановська.



Европейский вещательный союз является крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией телерадиовещателей. Она организует Евровидение и является распорядителем лицензий на трансляцию ряда европейских и мировых спортивных и культурных событий.

Напомним, ранее Беларусь заявила о выходе из "Восточного партнерства".



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