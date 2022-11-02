Беларусь и Россия уже планируют военные учения на следующий год
Беларусь и Россия встретились для того, чтобы обсудить проведение военных учений в следующем году - "Щит союза - 2023"
Об этом сообщает минобороны Беларуси.
"Главная цель сегодняшнего заседания совместной коллегии - это, прежде всего, уточнение порядка дальнейшей работы по созданию и укреплению необходимого общего военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Он сообщил о начале подготовки к проведению учений "Щит союза - 2023".
"Нам вместе приходится искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное влияние на Беларусь и Россию. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса и активно совершенствуется военная инфраструктура. На смежных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика", – добавил он.
- Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
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