Беларусь и Россия уже планируют военные учения на следующий год

Об этом сообщает минобороны Беларуси.

"Главная цель сегодняшнего заседания совместной коллегии - это, прежде всего, уточнение порядка дальнейшей работы по созданию и укреплению необходимого общего военного потенциала с целью противодействия вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Он сообщил о начале подготовки к проведению учений "Щит союза - 2023".

"Нам вместе приходится искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное влияние на Беларусь и Россию. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса и активно совершенствуется военная инфраструктура. На смежных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика", – добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb