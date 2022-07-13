Беларусь и Россия рискуют пропустить Олимпиаду в Париже
Бывший вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что российские и белорусские спортсмены рискуют пропустить Олимпиаду в Париже из-за войны в Украине
Об этом сообщает The Guardian .
РФ и Белоруссия рискуют пропустить Олимпиаду-2024, ведь не могут участвовать в квалификации.
"Боюсь, что нужно будет принять решение относительно того, что произойдет с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общие настроения будут такими, что они не должны квалифицироваться. Однако проблема сейчас заключается в том, что примерно за два года до Олимпиады начинается квалификационный период, установленный международными федерациями и МОК. На первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет квалифицироваться, кроме тех трех видов спорта, где их не забанили (велоспорт, дзюдо и теннис – прим.) и смогут ли они пройти квалификацию в этих трех видах? Я не уверен", – сказал бывший вице-президент МОК Крейг Риди.
- 10 июня Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам принять участие в ближайшем турнире "Большого шлема" под нейтральным статусом.
- Федерация дзюдо Украины сообщила, что отказывается от участия во всех спортивных мероприятиях , проводимых Международной федерацией дзюдо.
- Бойкот также окажет влияние на квалификацию Украины на Олимпиаду-2024.
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