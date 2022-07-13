Об этом сообщает The Guardian .

РФ и Белоруссия рискуют пропустить Олимпиаду-2024, ведь не могут участвовать в квалификации.

"Боюсь, что нужно будет принять решение относительно того, что произойдет с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общие настроения будут такими, что они не должны квалифицироваться. Однако проблема сейчас заключается в том, что примерно за два года до Олимпиады начинается квалификационный период, установленный международными федерациями и МОК. На первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет квалифицироваться, кроме тех трех видов спорта, где их не забанили (велоспорт, дзюдо и теннис – прим.) и смогут ли они пройти квалификацию в этих трех видах? Я не уверен", – сказал бывший вице-президент МОК Крейг Риди.