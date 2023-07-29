Беларусь и РФ еще раз продлили совместные военные учения
Беларусь и Россия в очередной раз продлили совместные военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 6 августа 2023 года
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Так военные учения белорусской и российской армий будут проходить на восьми полигонах. Они продлятся с 31 июля до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 5.08;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4.08;
- полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 5:08;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 4.08;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4.08;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 4.08;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 5:08.
Отмечают, что в выходные будут 29 и 30 июля. Впрочем, полигоны "Доманово" и "Осиповичский" будут работать без выходных.
Мониторинговая группа добавляет, что раньше без выходных работали полигоны "Обуз-Лесновский" и "Лепельский". Там находились войска РФ, однако в июле было зафиксировано значительное уменьшение палаточного лагеря ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".
Учения российских и белорусских войск продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 66 недель.
- 22 июня Госпогранслужба Украины фиксировала незначительное увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Они прибывали на учебу.
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