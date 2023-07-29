Беларусь и РФ еще раз продлили совместные военные учения

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Так военные учения белорусской и российской армий будут проходить на восьми полигонах. Они продлятся с 31 июля до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 5.08;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4.08;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 5:08;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 6:08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 4.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 4.08;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 5:08.

Отмечают, что в выходные будут 29 и 30 июля. Впрочем, полигоны "Доманово" и "Осиповичский" будут работать без выходных.

Мониторинговая группа добавляет, что раньше без выходных работали полигоны "Обуз-Лесновский" и "Лепельский". Там находились войска РФ, однако в июле было зафиксировано значительное уменьшение палаточного лагеря ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Учения российских и белорусских войск продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Они продлятся уже 66 недель.