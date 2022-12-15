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Беларусь и Крым неудобны для наступления РФ на Украину, россияне могут двигаться только по одному направлению, - военный эксперт Свитан

15 декабря, 2022 четверг
12:04
война с Россией

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, считает, что оптимальный вариант движения россиян – фронтальный, то есть из Белгорода или Валуек, где у тыла противника будет 7 тысяч км России

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Наступление россиян возможно в единственном случае, когда они проведут одну или две волны мобилизации и смогут поставить это стадо на военные рельсы, предоставив необходимое вооружение. А двинуться они могут только с одного направления - район Валуек Белгородской области в сторону Харьковской или Луганской областей, как раз после того, как мы начнем движение на Луганск из-под Сватового. А противник может попытаться наше движение купировать фланговым ударом, здесь все будет зависеть от тех сил и средств, которые будут у наших командиров и руководителей направлений", - прокомментировал полковник запаса ВСУ .

Роман Свитан отметил, что больше не видит других направлений, откуда российские войска смогут наступать в Украину.

"Беларусь очень неудобное для россиян направление, как и Крым. Беларусь – это балкон в Европу, где белорусские границы зажаты тремя европейскими странами. Соответственно, заходить российским войскам в белорусский карман, с военной точки зрения, неудобно. Поэтому оптимальный вариант движения – фронтальный , то есть из того же Белгорода или Валуек , где в тылу противника будет 7 тысяч км России или наступление из Донецка, которое тоже не совсем удобно, потому что есть возможность отсечь донецкую группировку через Луганск и Таганрог украинскими войсками. какого-то наступления, это будет из района Белгорода", - пояснил Свитан.

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Украина
Белорусь
Донецк
Крым
Луганск
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Сватове
Харковщина
Белгород
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