Беларусь готовится принимать воинские эшелоны со стороны РФ, – железнодорожники

Об этом информируют в телеграм-канале Сообщества железнодорожников Беларуси.

Эти мероприятия могут свидетельствовать о подготовке к приему воинских эшелонов из России, - допускают в сообществе.

Как сообщают железнодорожники, на данный момент ведется проработка ряда мероприятий по подготовке железнодорожных станций, по обеспечению подвижным составом, по организации движения воинских эшелонов и маневровой работы на станциях.

В частности, идет комиссионное обследование мест выгрузки (погрузки) с привлечением должностных лиц отделений Белорусской железной дороги и комендатур органов военных сообщений (ВОСО). При необходимости проводится ремонт погрузочно-выгрузочных платформ, а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях.

Кроме того, на железной дороге проверяют исправность средств связи на станциях выгрузки (погрузки) для оперативного управления воинскими перевозками.

За информацией сообщества, выделены работники железнодорожного транспорта для организации пропуска техники через железнодорожные переезды и обеспечения их средствами связи.

Кроме того, на Беларусской железной дороге принимают меры по определению пригодности планируемых к использованию грузовых вагонов в международном сообщении, идет отбор грузовых вагонов с заключением договоров аренды и их обслуживания.

Для организации движения воинских эшелонов на станциях разрабатывают специальные графики, выделяют необходимое количество локомотивных бригад для ускоренного продвижения ВЭШ. Это происходит при взаимодействии с Центральной дирекцией управления движения – филиалом Российских железных дорог.

За информацией беларусских железнодорожников, основные пограничные переходы, по которым ожидается прием ВЭШ:

1. Красное (МСК РЖД) – Осиновка (БЧ НОД-1).

2. Злынка (МСК РЖД) – Закопытье (БЧ НОД-4).

3. Завережье (ОКТ РЖД) – Езерище (БЧ НОД-6).

При этом работников обязывают подписать документы о неразглашении служебной информации.

"На Белорусской железной дороге в экстренном порядке до 30 сентября дано указание взять со всех работников, в том числе с руководителей, обязательство о неразглашении служебной информации конфиденциального характера. Указание дал заместитель начальника Белорусской железной дороги по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий БелЖ – Козловский Игорь Анатольевич", – говорится в сообщении.

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