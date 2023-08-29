Беларусь готовится к военным учениям ОДКБ. В ВСУ не исключают провокации на северных границах
В сентябре должны пройти совместные военные учения ОДКБ на территории Беларуси, поэтому украинские защитники не исключают провокации и диверсии на границе
Об этом в Military Media Center рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Ситуация на границе с Беларусью полностью нами контролируется. Резких изменений не предвидится. В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск РФ, части которого ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении". ", – рассказал военный.
Сообщается, что в сентябре в Беларуси запланировано проведение совместных учений так называемой Организации договора о коллективной безопасности - "Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие", которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военной силы.
"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается", – подчеркнул Наев.
Однако в настоящее время признаков формирования ударных группировок на севере не выявлено, а вооруженные силы Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава "Запада" готовы преимущественно к сдерживающим и оборонительным действиям.
"Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных возможностей", – добавил командующий Объединенными силами ВСУ.
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