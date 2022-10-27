Беларусь готовится к эскалации, там говорят о "превентивных мерах" против Украины и НАТО, - Генштаб

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гроднецкой, Брестской и Гомельской областей Беларуси", - сказал он.

По его словам, в целом планируется оценить готовность западного региона к приведению в боевую готовность под видом тренировок.

"Проводятся постоянные встречи военно-политического руководства с представителями трудовых коллективов, на которых формируют образ неприятеля с необходимостью проведения "превентивных действий" против Украины и НАТО", - подчеркнул Громов.

25 октября Павел Климкин, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, отметил, что в международно-правовом плане нужно относиться к Беларуси четко и осторожно , чтобы не вывести сегодняшнее белорусское руководство из-под ответственности как сообщника российской агрессии.

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