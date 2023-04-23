Беларусь готовит площадку под стратегическое ядерное оружие России и научила своих бойцов обращению с тактическим

Подчиненная ведомству телевизионная компания "ВоенТВ" утром воскресенья, 23 апреля 2023 года, обнародовала сюжет под названием "Ядерное оружие в Беларуси?".

"Никто не исключает размещения в стране ядерного оружия стратегического назначения. А это совсем другой разговор", – говорится в сюжете.

После этого показан человек в военной форме, лицо которого частично скрывает маска.

Он рассказывает, как готовит площадку к размещению российских ядерных ракет "Тополь".

"Мы находимся на одной из площадок в районе боевой стартовой позиции, где когда-то располагался ракетный полк (советских, – ред.) войск стратегического назначения. Сейчас здесь проводятся работы по благоустройству территории после зимнего периода, а также другие мероприятия, направленные на поддержку действующей инфраструктуры в надлежащем состоянии.

О возможности использования объектов стратегического назначения, сохранившихся по наследству со времен Советского Союза, можно с уверенностью сказать, что при необходимости они оперативно могут быть подготовлены к применению. На данный момент наша задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранение и поддержку в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившихся здесь ракетных войск стратегического назначения", - говорит на видео от белорусского "ВоенТВ" мужчина, имя и воинское звание и должность которого не раскрываются.

В ролике показана памятная табличка, указывающая на 56-й ракетный полк и 1692-ю ремонтно-техническую базу Ракетных войск стратегического назначения СССР.

56-й полк был сформирован в 1961 году, напоминает белорусское издание Reform.

Он дислоцировался в районе населенных пунктов Шерешево и Ясень под Пружанами, на западе Беларуси. Сначала в полку должны были быть два наземных и один шахтный дивизион. Однако шахтные объекты не были построены, и в штате полка в результате осталось два наземных дивизиона.

Позже полк был передислоцирован в Зимовичи. Подразделение несло боевое дежурство сначала с ракетами Р-12, после снятия с вооружения в середине 1980-х было переведено на ракетные комплексы РСД-10 "Пионер-К" (SS-20).

Зимовичи являются пригородом Мозыря на юге Беларуси. Ближайшим к Мозырю украинским городом является Овруч.

Комплексы "Тополь" появились в нем в начале 1990-х. После того как Беларусь одновременно с Украиной отказалась от ядерного оружия и зафиксировала это в Будапештском меморандуме, полк был снят с боевого дежурства в 1993 году, выведен в Россию и расформирован в 1994 году, пишет Nasha niva.

Также следует добавить, что в том же выше цитированном видео "ВоенТВ" минобороны Беларуси анонимный авиапилот самолетов Су-25 подтверждает обучение под эгидой России на предмет использования тактического ядерного оружия.

Кроме того, вечером 22 апреля 2023 г. ТГ-канал министерства обороны Республики Беларусь проинформировал о завершении практической подготовки в Российской Федерации белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.