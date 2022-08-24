Беларусь – это плацдарм Кремля для угрозы Европе, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный рассказал, что Беларусь и Крым являются плацдармами страны-агрессора России для угрозы Европе и всему цивилизованному миру
Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"На сегодняшний день Беларусь - это плацдарм угрозы Кремля прежде всего для государств Скандинавии и Балтии. Это тот плацдарм, который необходимо ликвидировать. В противном случае, независимо от развития российско-украинской войны, этот плацдарм будет нести угрозу для Европы", - отметил Бессмертный.
Дипломат добавил, что Запад почему-то не принимает меры по нивелированию угрозы.
"Странно то, что в большинстве заключительных документов саммита НАТО отмечалось, что Беларусь является плацдармом России. Но когда сегодня идет разговор о необходимости поставить точку в этом вопросе, все почему-то тормозят. Запад не осознает, что такие плацдармы, как Крым и Беларусь, - это необходимые предпосылки для капитуляции Кремля и победы над Россией", - отметил Роман Бессмертный.
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