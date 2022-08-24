Беларусь – это плацдарм Кремля для угрозы Европе, - дипломат Бессмертный

Политик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"На сегодняшний день Беларусь - это плацдарм угрозы Кремля прежде всего для государств Скандинавии и Балтии. Это тот плацдарм, который необходимо ликвидировать. В противном случае, независимо от развития российско-украинской войны, этот плацдарм будет нести угрозу для Европы", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что Запад почему-то не принимает меры по нивелированию угрозы.

"Странно то, что в большинстве заключительных документов саммита НАТО отмечалось, что Беларусь является плацдармом России. Но когда сегодня идет разговор о необходимости поставить точку в этом вопросе, все почему-то тормозят. Запад не осознает, что такие плацдармы, как Крым и Беларусь, - это необходимые предпосылки для капитуляции Кремля и победы над Россией", - отметил Роман Бессмертный.

21 августа Олаф Шольц признался, что Владимир Путин в разговоре с ним незадолго до полномасштабного вторжения заявил, что Украина и Белоруссия не должны существовать как независимые государства.

23 августа в эфире Еспресо дипломат Александр Хара выразил мнение, что на всем европейском континенте не будет спокойно , пока Беларусь не станет частью цивилизованного мира.

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