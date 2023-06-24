Беларусь должна закрыть границу с РФ и начать вывод российских войск, - Тихановская

Соответствующее видео вышло на официальном YouTube-канале.

"В России происходит хаос, который все больше напоминает гражданскую войну. Подконтрольная Евгению Пригожину ЧВК бросила вызов официальному российскому правительству из-за недовольства тем, что Россия проигрывает войну Украине. Против Пригожина ФСБ уже возбудила уголовное дело, а в новостях мы видим, что вагнеровцы оккупировали Ростов и Воронеж", - отметила политик.

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"Российская диктатура начала войну против Украины, а теперь привела ее в свой дом. Этот опыт следует помнить каждому, кто хочет начать или поддержать агрессивную войну: война поглощает все вокруг", - добавила Тихановская.

"Лукашенко и Путин пытаются втянуть нашу Беларусь в войну. На них распространяется Союзное государство. Говорят: Россия – ваш союзник. Но этот союзник несет хаос, войну, кризис. Путин может попытаться втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом", - продолжила Светлана Тихановская.

В этой связи она призвала воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы избавиться от российского военного присутствия в Беларуси.

"Я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас, белорусов, есть свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин не являются друзьями Беларуси, и не стоит выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну. Только от нас с вами зависит, как эта ситуация повлияет на Беларусь. Главная задача всех белорусов сейчас – сохранить безопасность и суверенитет Беларуси. Спасти нашу страну от того, чем стала Россия. Мы должны быть готовы к любому сценарию", - подчеркнула Тихановская.

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При этом она отдельно обратилась к белорусской армии.

"Я также обращаюсь к белорусской армии - нельзя полагаться на судьбу и надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое. Сейчас самый лучший шанс выгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет упущен, Россия сделает с нами то же, что сделала с Украиной. Россия не могла привлечь белорусов к военным действиям в Украине. Мы не должны допустить, чтобы Беларусь была вовлечена в военные действия на территории России, а главное, мы не должны допустить военных действий России дома, в Беларуси. Беларусь должна закрыть границу с Россией и начать вывод российских войск с белорусской территории", - сказала Светлана Тихановская.

Кроме того, Тихановская создала оперативный штаб.

"Его руководителем я назначила Валерия Сахащика . Приглашаем к участию представителей демократических структур, Полка Калиновского и белорусских волонтеров. Мы следим за ситуацией. Мы будем искать международную поддержку наших действий. Наша вера в белорусов сильна - мы знаем, что белорусы всегда выберут Беларусь", – подытожила Тихановская.