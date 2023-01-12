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Беларусь до сих пор не попала под санкции ЕС по просьбе Украины, - журналист Йозвяк

12 января, 2023 четверг
13:04
Мир

Европейский Союз не ввел санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко по просьбе самой Украины

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск", - написал он.

Известно, что страны-члены ЕС хотят принять новый пакет санкций против РФ на саммит Украина - ЕС в Киеве, который запланирован на начало февраля. В настоящее время Брюссель ускорил работу по новым ограничениям.

Известно, что Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продление поддержки военных действий России против Украины. В таком случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

  • 10 января Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины. "Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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