Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск", - написал он.

Известно, что страны-члены ЕС хотят принять новый пакет санкций против РФ на саммит Украина - ЕС в Киеве, который запланирован на начало февраля. В настоящее время Брюссель ускорил работу по новым ограничениям.

Известно, что Беларусь также будет подвергнута новым санкциям за продление поддержки военных действий России против Украины. В таком случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

10 января Европейский Союз пообещал ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку Российской Федерации в войне против Украины. "Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.