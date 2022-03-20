Беларусь де-факто уже воюет против Украины, - Вениславский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Нужно помнить, что Республика Беларусь де-факто находится в состоянии войны с Украиной. Беларусь совершила факт агрессии против Украины так же, как и Россия. Поскольку в Беларуси предоставили свое воздушное пространство и сушу для нанесения ударов по территории Украины, что по международным соглашениям квалифицируется как агрессия против страны”, - пояснил Вениславский.



Нардеп отметил, что готовность вступить в войну против Украины демонстрируется в Республике Беларусь с первого дня вторжения РФ. Вениславский подчеркнул, что Беларусь постоянно подводит и уводит от границы с Украиной БТГ.



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“Беларусь с первого дня войны России против Украины демонстрирует готовность перейти границу с Украиной. В частности, в Беларуси проходят маневры БТГ вдоль нашей границы. Это заставляет наши подразделения ВСУ готовиться к такому сценарию. С каждым днем появляется все больше новостей о готовности военно-политического руководства Белоруссии начать войну против Украины. Тем не менее, Лукашенко все эти три недели пытался избежать участия в этой авантюре”, - добавил Вениславский.





Напомним, 19 марта глава правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.

19 марта подконтрольный режиму Лукашенко чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил, что кроме него с украинской территории выехали еще 10 сотрудников посольства.