Беларусь берет из нелегальных мигрантов по 10 тысяч евро, - пограничники Польши
В пятницу, 18 августа, границу Польши из Беларуси пытались незаконно пересечь 123 гражданина других стран. В то же время, на белорусской границе с нелегальных мигрантов требуют по 10 тысяч евро
Об этом говорится на странице пограничной службы Польши в Twitter.
Отмечается, что среди нелегалов, пытавшихся прорвать польско-белорусскую границу, были граждане семи стран: Эфиопии, Эритреи, Сомали, Сирии, Йемена, Ирана и Египта.
"Беларусь привлекает к границе с Польшей иностранцев со всего мира, ведь белорусская сторона зарабатывает на каждом иностранце деньги", - говорится в сообщении.
Так, по словам польской пограничной службы, стоимость пересечения границы в Европу для мигрантов составляет до 10 000 евро.
- Также 6 августа на латвийско-белорусской государственной границе произошла очередная провокация – пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное