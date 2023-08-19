Беларусь берет из нелегальных мигрантов по 10 тысяч евро, - пограничники Польши

Об этом говорится на странице пограничной службы Польши в Twitter.

Отмечается, что среди нелегалов, пытавшихся прорвать польско-белорусскую границу, были граждане семи стран: Эфиопии, Эритреи, Сомали, Сирии, Йемена, Ирана и Египта.

"Беларусь привлекает к границе с Польшей иностранцев со всего мира, ведь белорусская сторона зарабатывает на каждом иностранце деньги", - говорится в сообщении.

Так, по словам польской пограничной службы, стоимость пересечения границы в Европу для мигрантов составляет до 10 000 евро.