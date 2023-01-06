Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Заместитель министра обороны Андрей Жук рассказал, что подготовка совместных сил РФ и Беларуси будет "совершенствоваться". В конце 2023 года на территории Беларуси начинается совместное летное тактическое учение, а дальше будут организованы совместные штабные тренировки.

"Одним из этапов нашей подготовки будет совместное обучение, которое состоится в конце года, "Щит Союза - 2023", - добавил замминистра.

Он также рассказал, что с конца октября 2022 г. на территории РБ проводится подготовка совместной группировки войск РФ и Беларуси по одной программе и с совместными инструкторами. Солдатам, по его словам, провели огневую и медицинскую подготовку и "инженерную подготовку".

"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - добавил Жук.

19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться .

22 декабря британская разведка сообщила, что Вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала белорусские войска ниже собственных сил. К такому шагу Россия решила прибегнуть из-за нехватки собственных кадров, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Позже Минобороны Великобритании заявило, что предположительно Россия перебросила на обучение в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии РФ .

2 января мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что Беларусь продолжила совместные с Россией военные учения до 8 января. Военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

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