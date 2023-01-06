Беларусь анонсировала военные учения с РФ в 2023 году и заявила о готовности "защитить союзное государство"
Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
Заместитель министра обороны Андрей Жук рассказал, что подготовка совместных сил РФ и Беларуси будет "совершенствоваться". В конце 2023 года на территории Беларуси начинается совместное летное тактическое учение, а дальше будут организованы совместные штабные тренировки.
"Одним из этапов нашей подготовки будет совместное обучение, которое состоится в конце года, "Щит Союза - 2023", - добавил замминистра.
Он также рассказал, что с конца октября 2022 г. на территории РБ проводится подготовка совместной группировки войск РФ и Беларуси по одной программе и с совместными инструкторами. Солдатам, по его словам, провели огневую и медицинскую подготовку и "инженерную подготовку".
"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - добавил Жук.
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