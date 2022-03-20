Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71 млн подписчиков украинскому врачу из перинатального центра в Харькове
Английский футболист Дэвид Бекхэм на день отдал свою страницу в Instagram врачу, которая руководит перинатальным центром в Харькове
Об этом Бекхэм написал в Instagram.
"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая заведует перинатальным центром в Харькове, где она помогает матерям рожать. В сторис можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине", - сказал Бекхэм.
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