Бех-Романчук принесла Украине серебро ЧМ-2023 по легкой атлетике
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
25 августа в Будапеште в финале тройного прыжка Бех-Романчук после стартовой попытки вышла на первое место с результатом 15,00 м. Однако лидерство у украинки после последней попытки перехватила олимпийская чемпионка Юлимар Рохас из Венесуэлы с прыжком на 15,08 м.
Украинка пыталась вернуть себе лидерство, однако в решающей попытке заступила и получила серебро. Бронза с результатом 14,96 м досталась кубинцы Леянис Перес Эрнандес.
Медаль Бех-Романчук стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023.
28-летняя Марина Бех-Романчук также является чемпионкой Европы-2022 в тройном и вицечемпионкой мира-2019 в прыжках в длину.
ЧМ-2023 по легкой атлетике
Будапешт, Венгрия
25 августа
Женщины. Тройной скачок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,08 м
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,00 м
3. Леянис Перес Эрнандес (Кубка) – 14,96 м
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