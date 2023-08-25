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Бех-Романчук принесла Украине серебро ЧМ-2023 по легкой атлетике

25 августа, 2023 пятница
22:07
Новости

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

25 августа в Будапеште в финале тройного прыжка Бех-Романчук после стартовой попытки вышла на первое место с результатом 15,00 м. Однако лидерство у украинки после последней попытки перехватила олимпийская чемпионка Юлимар Рохас из Венесуэлы с прыжком на 15,08 м.

Украинка пыталась вернуть себе лидерство, однако в решающей попытке заступила и получила серебро. Бронза с результатом 14,96 м досталась кубинцы Леянис Перес Эрнандес.

Медаль Бех-Романчук стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023.

28-летняя Марина Бех-Романчук также является чемпионкой Европы-2022 в тройном и вицечемпионкой мира-2019 в прыжках в длину.

ЧМ-2023 по легкой атлетике

Будапешт, Венгрия

25 августа

Женщины. Тройной скачок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,08 м

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 15,00 м

3. Леянис Перес Эрнандес (Кубка) – 14,96 м

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